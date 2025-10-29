На Южном Урале медведи превратили СНТ в «шведский стол»

Дикие звери облюбовали садовое товарищество в Миассе в качестве трапезной.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, видео с незваными гостями в штаб организации прислали жители южноуральского муниципалитета.

«Голодные медведи едят брошенный садоводами урожай. Никакой дистанции: косолапые приходят прямо в огороды. И таких случаев в Челябинской области за последние два месяца нам рассказали с десяток!» – говорят общественники.

Так, в сентябре жители Златоуста заметили на местном кладбище медведя, разрывавшего могилы и поедавшего останки.

Животные, в поисках пищи, привлекаются несанкционированными свалками, расположенными вблизи садовых некоммерческих товариществ (СНТ) и другими факторами, отмечают активисты.

Причин участившихся случаев выхода медведей к людям несколько. Среди них несоблюдение СНТ правил утилизации отходов, в результате чего остатки урожая становятся легкодоступным источником пищи для животных. Несанкционированные свалки в местах обитания медведей также представляют легкий способ для зверей найти пропитание.

Кроме того, искать альтернативные источники пищи косолапых может вынуждать недостаточное обеспечение естественной кормовой базой в охотничьих хозяйствах, предполагают общественники.

Нарастают и антропогенные факторы: вырубка, строительство дорог, распашка земель – все это нарушает ареал обитания животных.

Для решения проблемы южноуральцы предлагают провести проверку и ликвидацию несанкционированных свалок, расположенных вблизи населенных пунктов, СНТ и охотничьих угодий, усилить контроль за деятельностью охотхозяйств в части организации подкормки животных и соблюдения правил ведения охотничьего хозяйства, активизировать работу с органами местного самоуправления и председателями СНТ по вопросу соблюдения правил хранения и утилизации отходов.

Также общественники обратились в прокуратуру Челябинской области с просьбой провести проверку соблюдения природоохранного законодательства в СНТ, расположенных вблизи мест обитания медведей.

Челябинск, Виктор Елисеев

