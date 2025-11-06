В Челябинске будут решать за горожан, кто достоин представлять их интересы в городской думе

Челябинскую городскую думу охватил приступ «партийного строительства»: депутатов будут лишать мандата за «измену» партии или фракции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неоднозначная новация, появившаяся в Регламенте Челябинской городской Думы после ее октябрьского заседания, вызвала недоумение еще до того, как муниципальные депутаты ее одобрили.

Разумеется, никакой реакции со стороны самих народных избранников это не вызвало. И изменения в документ, регламентирующий работу городского парламента, приняли. Но внимание на нем решили не акцентировать. Даже в пресс-релизе, посвященном прошедшему заседанию, о нем не было ни слова.

Текст постановления думы также публиковать не торопились, разместив документ на официальном сайте Челябинской городской думы лишь в последний день «большой» рабочей недели – 1 ноября.

Но, так или иначе, изменения в регламент внесли. И теперь депутаты парламента Челябинска, избранные в составе списка кандидатов, выдвинутого политической партией, не вправе выйти из фракции, в которой они состоят. Кроме того, они могут быть членами только той политической партии, в составе списка кандидатов которой были избраны. Если же вдруг кому-то из них взбредет в голову фракцию покинуть или поменять партийную принадлежность, то, согласно Регламенту Челябинской городской Думы, это повлечет за собой лишение депутатского мандата.

Более того, точно такие же условия для сохранения депутатского кресла документ предъявляет и к депутатам, избранным по одномандатному избирательному округу.

Интересно, что требования к парламентариям быть членом только той политической партии, что значится в названии партии, нет даже в Государственной Думе. Например, лидер партии «Родина» Алексей Журавлев в прошлом созыве федерального парламента входил в состав фракции «Единой России», в нынешнем – примкнул к либеральным демократам. При этом от членства в партии «Родина» он не отказывается. И депутатского кресла за это его, избранного по одномандатному округу, никто не лишает.

Конечно, стремление челябинских думцев подкрутить гайки в плане партийной дисциплины понять можно. Каждый избирательный цикл завершается в Челябинске и области одинаково: накануне новых выборов начинается активное хождение из партии в партию, что, вероятно, не может не раздражать некоторых искренних сторонников той или иной политической организации.

Но, с другой стороны, эта ситуация вполне нормальна. Бывает, что люди меняют свои политические предпочтения. Особенно когда конкуренция между партиями идеологически окрашена слабо. Вот попробуйте найти в программах основных российских политических партий (да и многих не основных тоже) кардинальные отличия. Особенно перед выборами, когда все манифесты пишутся в русле «за все хорошее, против всего плохого».

Тем более странно, когда речь заходит о муниципальном самоуправлении – сфере, от идеологических битв весьма далекой.

К тому же сама по себе новация выглядит практически бесполезной. Запретили депутатам выходить из состава фракции. А были прецеденты? Запретили парламентариям менять партийные цвета. Тот же вопрос.

Например, одним из самых громких политических «скандалов» прошлой Челябинской думы было противостояние единороссов со своим же (тогда) однопартийцем Александром Галкиным, начавшим стремительное сближение со структурами «Справедливой России». Но, если нам не изменяет память, там именно г-на Галкина упорно пытались из «партии власти» выдавить, а не наоборот.

В конце концов, кто мешает выбравшему для продолжения политической карьеры другую партию депутату вступить в нее уже после своего избрания в новый состав городской думы? А до этого – просто выйти из прежней партии (что регламентом гордумы не наказывается).

Нет необходимости и в выходе из фракции. Членство в ней ни в коей мере не обязывает депутата голосовать самостоятельно – даже в пику принятому фракцией решению. А перспектива потерять поддержку пока еще однопартийцев вряд ли будет аргументом в данном случае.

То есть никакого практического смысла в регламентной новации нет, соблюдать новые (якобы более строгие) правила проще простого. И можно было бы забыть про очередной бесполезный документ.

Если бы не одно «но». А именно – явное нарушение избирательных прав челябинцев, голосующих за депутатов-одномандатников.

Что касается партийных списков – вопросов нет. Так или иначе, избиратели голосуют за партию, и она вправе решать, кто будет представлять ее в городской думе. Но в случае с одномандатным округом пришедшие на участки челябинцы голосуют именно за конкретного человека. И депутат-одномандатник представляет в парламенте своих избирателей, а не политическую партию.

Следуя логике, именно эти избиратели и должны решать, достоин он своего мандата или нет: на следующих выборах или досрочно, инициируя отзыв депутата (закон позволяет). Нет вопросов и к случаям, когда парламентарий лишается своего статуса за совершения уголовных преступлений. Но вряд ли смену политической партии можно приравнять к уголовному преступлению (председатель челябинского «парламента» Сергей Буяков не даст соврать, сам когда-то перешел из ЛДПР в «Единую Россию»).

Но в данном случае городская дума почему-то сочла, что может сама решать, правильный выбор сделали горожане на избирательных участках или неправильный (отдав свои голоса, видимо, «политически незрелому» кандидату).

Привычка челябинских властей говорить с горожанами «через губу» давно известна. Не единожды и чиновники, и депутаты давали понять, что полноправными гражданами челябинцев не считают и принимать решения самостоятельно им доверять не будут (мол, рано). Но раньше эта манера хотя бы не институализировалась. Теперь, видимо, решили, что подобное безосновательное высокомерие можно возвести в ранг закона. Пусть и муниципального.

Челябинск, Виктор Елисеев

