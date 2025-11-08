Экс-советника мэра Челябинска, обвиняемого во взяточничестве, не отпустили на СВО

Экс-советника мэра Челябинска Петра Конарева не отпустили на СВО.

Как уже сообщал «Новый День», Конорева, а также экс-руководителя

МКУ «Городская среда» и двух его бывших заместителя обвинили в участии в ОПГ и получении взяток от хозяев незаконных ларьков. За «вознаграждение» подлежавшие демонтажу нестационарные объекты оставляли в покое.

Первое заявление об отправке на фронт бывший чиновник направил на стадии следствия, второе – во время суда. «Со стадии судебного процесса уйти на СВО легче, чем со следствия, заявление удовлетворили. Но когда военные приехали за Конаревым, медики зафиксировали у него резкое ухудшение здоровья и оставили в СИЗО», – пишет телеграм-канал «Погоны и галстуки» со ссылкой на собственные источники.

Челябинск, Павел Зварзин

