Власти Южного Урала займут еще 23 миллиарда рублей под 20%

Правительство Челябинской области займет у коммерческих банков еще 23 миллиарда рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , министерство финансов Челябинской области объявило о проведении электронного аукциона на предоставление региональному бюджету возобновляемых кредитных линий на общую сумму 22,8 миллиарда рублей.

На торги выставлено 22 лота на получение кредита в 1 миллиард рублей каждый и 1 лот на 780 миллионов рублей. Деньги предназначены «для частичного покрытия дефицита областного бюджета и (или) погашения долговых обязательств Челябинской области». Исходя из начальной (максимальной) цены контракта, южноуральские чиновники готовы взят ссуду на один год под 19,8%.

Таким образом, новый коммерческий кредит может обойтись региональной казне примерно в 4 миллиарда рублей.

Напомним, что в октябре сего года министерство финансов уже получило кредит на 31 миллиард рублей. Тогда власти готовы были отдать за 21 кредитную линию 20,3% годовых, но сторговались на 19% для пяти кредитов по 3 миллиарда рублей каждый и 19,02% для 16 линий по 1 миллиарду.

Контракт заключен был, как и предстоящие, на 1 год. Так что в общей сложности (в случае заключения новых контрактов, что не вызывает сомнения) в следующем году бюджет Челябинской области только по коммерческим кредитам должен будет выплатить банкам порядка 64 миллиардов рублей, включая примерно 10 миллиардов рублей в качестве процентов за пользование деньгами.

Следует отметить, что речь идет не о простых кредитах, а именно о кредитных линиях. В теории это предполагает, что выбрать можно не весь лимит, а какую угодно меньшую сумму. Но если учесть скорость, с какой растет бюджетный дефицит в регионе, вряд ли власти Южного Урала будут очень уж стараться экономить.

Между тем, в декабре прошлого года южноуральские чиновники говорили о планах коммерческих заимствований в 2025 году. Но лишь в объеме 26,8 миллиарда рублей. Впрочем, тогда и дефицит бюджета оценивался в 36,14 миллиарда рублей. Однако к августу текущего года объем дефицита вырос вдвое – до 72,04 миллиарда рублей.

Напомним, проект бюджета Челябинской области на 2026-2028 годы, принятый вчера в первом чтении, оценивает дефицит бюджета в следующем году в 60,5 миллиарда рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

