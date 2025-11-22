российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 22 ноября 2025, 11:26 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

Хоккейный клуб «Трактор» покинул еще один тренер

Хоккейный клуб «Трактор» остался еще без одного тренера: накануне его покинул Марио Рише. Он вошел в тренерский штаб перед сезоном 2025/2026 и отвечал за игру в обороне и меньшинство.

Как уже сообщал «Новый День», 20 ноября «Трактор» потерпел четвертое поражение подряд. После этого исполняющий обязанности главного тренера Рафаэль Рише заявил о возможных кадровых перестановках.

Добавим, что у клуба появился и новый тренер – Евгений Корешков. Руководство ХК возлагает большие надежды на его тактические навыки в построении системы атаки и игры в большинстве.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия, Спорт,