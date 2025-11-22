Хоккейный клуб «Трактор» покинул еще один тренер

Хоккейный клуб «Трактор» остался еще без одного тренера: накануне его покинул Марио Рише. Он вошел в тренерский штаб перед сезоном 2025/2026 и отвечал за игру в обороне и меньшинство.

Как уже сообщал «Новый День», 20 ноября «Трактор» потерпел четвертое поражение подряд. После этого исполняющий обязанности главного тренера Рафаэль Рише заявил о возможных кадровых перестановках.

Добавим, что у клуба появился и новый тренер – Евгений Корешков. Руководство ХК возлагает большие надежды на его тактические навыки в построении системы атаки и игры в большинстве.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube