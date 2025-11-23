Хоккейный клуб «Трактор» покинул вратарь

В хоккейном клубе «Трактор» продолжаются кадровые перестановки. «Черно-белых» покинул вратарь Крис Дигер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», канадец влился в южноуральскую команду в июне, соглашение с ним было рассчитано до конца сезона 2025/26. Однако контракт расторгнут по соглашению сторон.

«В 23 матчах Дригер одержал восемь побед при 89,7% отраженных бросков и коэффициенте надежности 3,05», – охарактеризовали бывшего голкипера в клубе.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube