Поквитались за наставника. «Трактор» дома разгромил «Сочи»

Челябинский «Трактор» на домашнем льду ХК «Сочи» убедительно переиграл ХК «Сочи» – 6:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , несмотря на то, что сочинский клуб привычно занимает последнее место в таблице Континентальной хоккейной лиги, матч в Челябинске не выглядел рядовым.

Прежде всего, и челябинцы пока не показали себя в этом сезоне одним из лидеров КХЛ, каковыми по праву считались в сезоне предыдущем. К тому же ХК «Сочи» умеет удивлять: с начала регулярного чемпионата под его ударами уже пали такие гранды, как ЦСКА, «Динамо» (Москва) и московский же «Спартак».

Лишних нервов добавило и заявление и.о. главного тренера «черно-белых» Рафаэля Рише, признавшегося намедни канадскому изданию TVA Gatineau, что еще не решил, оставаться ли в «Тракторе».

С другой стороны, клубный рекорд, установленный в прошлом матче, когда челябинцы обыграли «Шанхайских драконов» со счетом 9:0, не потерял еще своего бодрящего действия на «черно-белых». К тому же у новичка тренерского штаба челябинцев Сергея Зубова – свой счет к сочинцам: дважды он возглавлял клуб в качестве главного тренера, и оба раза его фактически выгоняли (первый раз – в 2019 году, второй – в марте 2025-го, после чего он оказался не у дел в Лиге и вернулся лишь 26 ноября, уже в качестве ассистента главного тренера «Трактора»).

Так или иначе, а начали хозяева весьма бодро. И уже на 2-й минуте Джош Ливо, получив в центре зоны «Сочи» шайбу от Виталия Кравцова, мощным броском открыл счет.

Вторую шайбу на 19-й минуте встречи забросил уже Виталий Кравцов, ударом из центра пробив вратаря гостей – 2:0.

А на 2-й минуте второго периода он же поставил убедительную точку в очередной атаке челябинцев – 3:0.

«Черно-белые» явно господствовали на площадке, но не слишком торопились. На 33-й минуте хозяева организовали быструю атаку, и Логан Дэй, беспрепятственно пройдя через всю зону соперников, расстрелял ворота сочинцев – 4:0.

На 39-й минуте гостям удалась редкая контратака, и Уилл Биттен размочил счет – 1:4.

На это челябинцы ответили на 3-й минуте третьего периода шайбой в исполнении Григория Дронова. И вновь пошла ровная игра: «Трактор» привычно давил, «Сочи» – привычно отбивался.

Пока на 57-й минуте встречи двое челябинцев не убежали против одного вратаря сочинцев. Джош Ливо не стал делиться шайбой с соратником и все сделал сам – 6:1, уверенная победа «Трактора».

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube