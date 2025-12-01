Природа растерялась. В Челябинской области в декабре распускаются цветы и верба

Из-за аномального тепла на Южном Урале природа перепутала зиму с весной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , садоводы Магнитогорска в первый день зимы хвастаются всходами на своих участках. Об активном цветении и всходах в начале зимы южноуральцы рассказывают в социальных сетях.

«Вот думаю, с первым днем зимы или весны? В этом году, погода, нас, конечно немного удивляет. Увидеть в городе цветущий одуванчик – 1 декабря», – рассказал в паблике «Черное & Белое Магнитогорск» один из жителей города.

Впрочем, она оказалась не одной такой. По словам комментаторов, у кого-то в саду взошел чеснок, у кого-то – расцвели фиалки.

«Сходит с ума» природа и в других районах Челябинской области. Так, челябинцы сообщают в социальных сетях о том, что на озерах Тургояк и Кисегач зацвела верба.

Напомним, ранее синоптики назвали прошедший ноябрь на Южном Урале аномально теплым. Теплым будет, по их прогнозам, и начало декабря. Похолодание ожидается лишь в конце этой недели.

Челябинск

