«Старший по подъезду»: прямая линия губернатора Челябинской области скатилась к частным бытовым вопросам

Глава Южного Урала на протяжении трех часов пытался решить бытовые проблемы жителей региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», традиционная ежегодная прямая линия губернатора Челябинской области Алексея Текслера обошлась на сей раз без рекордов. Как и год назад, продолжалась она порядка трех часов. А всего южноуральцы задали первому лицу региона 9 тысяч 101 вопрос (в прошлом году были рекордные 10 тысяч 734).

Чаще всего жители жаловались на проблемы ЖКХ. На втором месте по количеству обращений оказались дороги. Также в топ-5 вошли вопросы благоустройства, здравоохранение и социальное обслуживание.

Чиновник не стал подводить итоги вышедшего на финишную прямую года, а сразу начал отвечать на вопросы. Глобальных заявлений губернатор почти не делал. Разве что анонсировал начало новой региональной программы «Светлый город», в рамках которой планируется установить на улицах южноуральских муниципалитетов 50 тысяч светильников. Впрочем, финансирование ее, прямо скажем, будет более чем скромным – на первом этапе 100 миллионов рублей. А для реализации проекта глава региона посоветовал рассмотреть возможности использования инфраструктуры сетевых организаций. «Сделать светильник на столб проще, чем сделать новый столб, – рассуждал губернатор как заправский «старший по подъезду». – Чтоб подойти разумно и больше сделать за те денежные средства, которые есть и у региона, и у муниципалитета».

Собственно, и все общение первого лица области с жителями было, за редким исключением, скорее, именно общением «ответственного за хозчасть», в чью задачу входит собрать частные жалобы жильцов и передать их компетентным специалистам.

Недаром первым вопросом стало обращение жительницы Тракторозаводского района Челябинска, рассказавшей о дорожке у дома №27а по улице Мамина, которую не привели в порядок после ремонта сетей. «При таких объемах ремонтных работ, тем более связанных со вскрытием территории, проезжей части, тротуаров ситуация типична. Это то, на что нужно обратить самое пристальное внимание министерству ЖКХ. А эту историю, я уверен, уже взяла на контроль администрация города», – успокоил чиновник челябинку. А заодно вспомнил о еще одной региональной программе – «Большой ремонт». И предрек, что с подобными случаями южноуральцы столкнуться еще не раз. И был прав: через некоторое время на развороченные тротуары пожаловался уже житель Копейска. И глава города Светлана Логанова подтвердила: действительно, такое есть и связано с ремонтом сетей.

Потом поступило обращение от молодой матери, сетовавшей, что студенческий сертификат, выдаваемый после рождения ребенка, нельзя получить до покупки жилья. Глава региона тут же поручил министерству социальных отношений региона связаться с заявителем «и уточнить, в чем сложность».

Еще одна жалоба: сотрудника городского автобусного предприятия заявил о нечеловеческом режиме работы. По словам мужчины, рабочий день у них начинается в 4:30, а после последнего рейса в гараж они возвращаются в 23:00 и позже. Между тем, больше девяти часов водитель работать не должен, подчеркнул челябинец. Вопрос позволил Алексею Текслеру коротко вспомнить об обновлении общественного транспорта в регионе. Что касается жалобы, то он поручил администрации Челябинска и миндортрансу региона выяснить, как организован режим труда и отдыха в муниципальном учреждении. Отметив, что, по идее, при таком графике в его рамках должны быть предусмотрены перерывы для отдыха.

К более общим рассуждениям главу региона подвели вопросы ветеранов и бойцов СВО. Губернатор рассказал о мерах поддержки, которые регион готов им оказать после возвращения со спецоперации. И поделился планами по введению квот по приему на работу ветеранов СВО: чтобы у работодателей не было возможности не взять участника СВО «потому что не хочется».

А дальше вновь пошла «бытовуха». Проблемы с подключением к газовой инфраструктуре в Сосновском районе (опять-таки частный случай, потому что так-то на газификацию «мы порядка миллиарда рублей выделяем ежегодно, к 57 тысячам домохозяйств за последние годы подведен газ»). Проблема с обновлением электронных сертификатов для инвалидов. Разумеется, частная («В прямом эфире даю минсоцу поручение этот вопрос максимально быстро решить, связаться с заявителем и социальным фондом»).

Зато после жалобы жителей Миньяра, вынужденных посещать чуть ли не опасные для жизни старые помещения поликлиники, так как новое здание все никак не могут открыть (как оказалось, кабинеты в нем еще не до конца укомплектованы) губернатор смог рассказать, какое активное строительство медицинских учреждений развернули в регионе (порядка 460 медицинских объектов построено). «Таких масштабов развития первичного звена в новейшей истории не было точно, – подчеркнул глава региона. – Наверное, и в советское время». Однако чиновнику пришлось признать, что с обеспечением медицинских учреждений кадрами дела в регионе обстоят не слишком благополучно.

Весьма кстати позвонил из Москвы внук Героя Советского Союза Дениса Луценко, который уже несколько лет не может попасть на могилу деда, похороненного в Челябинске на кладбище у мемориала «Скорбящие матери». Это позволило мэру Челябинска Алексею Лошкину сообщить: большая часть работ на объекте выполнена, и монумент, наконец-то, открыт для посещения.

Но через какое-то время общение вновь вернулось к бытовым вопросам. Челябинские садоводы посетовали на снос небольшой ярмарки на Шершневском кольце, которое и само ждет та же участь. И чиновник выразил надежду, что «местные власти найдут способ поблизости сделать рынок».

Завершилась прямая линия обращением семьи из Металлургического района Челябинска, победителей всероссийского конкурса «Семья года – 2021» в номинации «Хранители традиций». В своей квартире челябинцы организовали семейный музей «Привет, XX век!»

Идея семейного музея так умилила г-на Текслера, что он пообещал обязательно напроситься к семейству в гости. Но и здесь пришлось «включать» завхоза. Дело в том, что подвал дома, где расположен семейный музей, уже больше полугода заливает водой. В управляющей компании лишь разводят руками. Теперь с этой ситуацией будет разбираться Госжилинспекция, правда, не совсем понятно, что должна сделать эта инстанция – заменить своими специалистами сантехников или вместо руководства УК заставить водопроводчиков делать свою работу?

Как и год назад, общение губернатора с южноуральцами обошлось без победных реляций и громких анонсов. Даже единственная история, едва не выведшая главу региона из себя, оказалась далеко не глобальной: из-за неясного статуса одного земельного участка чиновники мэрии Чебаркуля решили перенести утверждение нового генплана на год.

Никаких метротрамов с затратами на десятки миллиардов рублей, никаких громких проектов. Как будто губернатор устал от масштабных идей (тем более, что похвастаться реализацией хотя бы одной из ранее озвученных так и не могут). И ему куда комфортней в образе «старшего по подъезду», занятого решением частных проблем частных жителей.

Челябинск, Виктор Елисеев

