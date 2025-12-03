«Индекс оливье» подрос на 5%

Аналитики посчитали, во сколько обойдется приготовление салата оливье для стандартной российской семьи

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , покупка продуктов для приготовления классического салата оливье с колбасой из расчета на 4 человека, исходя из медианной стоимости ингредиентов в российских магазинах, обходилась во второй половине ноября 2025 года в 573 рубля, что на 4,8% (26 рублей) больше, чем в прошлом году. Таковы данные аналитического ресурса «Чек Индекс».

Больше всего за год подорожала зелень: за 50 граммов укропа и петрушки придется выложить 93 рубля (+26%). Медианная цена на майонез и маринованные огурцы выросла на 10% – до 58 рублей за 200 граммов майонеза и 83 рублей за 400 граммов огурцов.

300 граммов вареной колбасы обойдутся в 137 рублей (+3% год к году), 200 граммов моркови – в 11 рублей (+2%), 400 граммов зеленого горошка – в 86 рублей (+1%).

Дешевле, чем в прошлом году, обойдутся картофель (33 рубля за полкило, на 15% ниже), куриные яйца (60 рублей за 5 штук, -6%) и репчатый лук (13 рублей за 100 граммов, -9%).

Таким образом, приготовление салата оливье обойдется в 573 рубля. Это на 4,8% выше, чем год назад, что ниже инфляции (в октябре ЦБ оценивал ее в 7,7% в годовом выражении).

Челябинск

