Неуправляемая иномарка врезалась в забор челябинской школы

В Ленинском. Районе Челябинска машина второй раз за недели врезалась в забор школы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска, в ограду образовательного учреждения нетрезвый челябинец врезался, уходя от погони.

Инцидент произошел утром понедельника, 8 декабря. На нестандартное поведение водителя «Honda Accord» инспекторы ДПС обратили внимание во время планового патрулирования. Полицейские потребовали, чтобы автомобилист остановился, но вместо этого тот бросился наутек.

Вылетев на перекресток улиц Машиностроителей и Новороссийской, водитель не справился с управлением, пробил металлическое дорожное ограждение и врезался в забор школы №46.

49-летнего челябинца задержали на месте ДТП. Он был явно пьян, что подтвердило медицинское освидетельствование.

Мужчину отстранили от управления транспортным средством, а автомобиль отправили на специализированную стоянку.

В отношении водителя составили административные материалы за управление автобилем в состоянии опьянения, повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений, управление транспортным средством без полиса ОСАГО, невыполнение требования о остановке.

Отметим, это уже второй похожий случай у школы №46 за две недели. 24 ноября в ограждение образовательного учреждения врезался грузовик. Как выяснилось, водитель не поставил машину на стояночный тормоз, и фура произвольно начала движение.

Челябинск, Виктор Елисеев

