Воскресенье, 14 декабря 2025, 22:41 мск

Новости Челябинск

Культурная столица 2027: выбрали Новосибирск, назначили Челябинск

Челябинск стал победителем всероссийского конкурса на звание культурной столицы 2027 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», торжественная церемония присвоения звания «Культурная столица 2027года» прошла сегодня, 14 декабря, в Москве, в Национальном центре «Россия».

Всероссийский конкурс проходит с 2023 года. За время его проведения почетного звания удостаивались Грозный, ставший столицей 2025 года, и Омск, к которому оно перейдет в следующем году.

Составной частью конкурса является народное голосование (через портал госуслуг). Однако оно прямого влияния на решение оргкомитета мероприятия не оказывает, определяя лишь победителя в специальной номинации.

Граждане России могли отдать свой голос за одного из восьми финалистов: Новосибирск, Вологду, Калугу, Рязань, Сочи, Ставрополь, Ульяновск и Челябинск. Определили их в ходе первого этапа по итогам презентации участниками их деятельности «в контексте широкого взгляда на их культурные ресурсы», говорится на сайте оргкомитета конкурса.

«Города, перешедшие на 2 этап Конкурса, готовят проекты программ, которые планируют реализовать в качестве Культурной столицы года, а также демонстрируют свои навыки самопрезентации в формате зрелищного выступления на торжественной церемонии в Москве», – объясняют организаторы. Победитель определяется оргкомитетом по совокупности оценок, выставленных экспертами за все этапы конкурса.

Более чем уверенную победу в народном голосования одержал Новосибирск: за него проголосовали более 400 тысяч человек. Челябинск занял второе место, набрав в полтора раза меньше голосов (более 270 тысяч).

Однако оргкомитет решил отдать пальму первенства в конкурсе столице Южного Урала.

«Статус культурной столицы даст новые возможности для развития города. Обладатель этого титула станет местом для проведения значимых мероприятий всероссийского масштаба», – рассказали в Национальном центре «Россия».

Отметим, что выход конкурса на финишную прямую сопровождался в Челябинске далекими от высоких сфер событиями в культурной жизни города: 5 декабря, через неделю после отставки, силовики задержали экс-председателя муниципального комитета по культуре Элеонору Халикову. В настоящее время она находится в СИЗО по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

Впрочем, г-жа Халикова стала не первой «главной по культуре» в Челябинске, к которому у правоохранителей появлялись вопросы. Ее предшественник, Дмитрий Назаров, покинул кресло начальника городского управления культуры после того, как стал фигурантом уголовного дела. А еще одним фигурантом того же дела был Андрей Григорьев, возглавлявший управление до Назарова.

Челябинск, Виктор Елисеев

