Культурная столица 2027: выбрали Новосибирск, назначили Челябинск

Челябинск стал победителем всероссийского конкурса на звание культурной столицы 2027 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , торжественная церемония присвоения звания «Культурная столица 2027года» прошла сегодня, 14 декабря, в Москве, в Национальном центре «Россия».

Всероссийский конкурс проходит с 2023 года. За время его проведения почетного звания удостаивались Грозный, ставший столицей 2025 года, и Омск, к которому оно перейдет в следующем году.

Составной частью конкурса является народное голосование (через портал госуслуг). Однако оно прямого влияния на решение оргкомитета мероприятия не оказывает, определяя лишь победителя в специальной номинации.

Граждане России могли отдать свой голос за одного из восьми финалистов: Новосибирск, Вологду, Калугу, Рязань, Сочи, Ставрополь, Ульяновск и Челябинск. Определили их в ходе первого этапа по итогам презентации участниками их деятельности «в контексте широкого взгляда на их культурные ресурсы», говорится на сайте оргкомитета конкурса.

«Города, перешедшие на 2 этап Конкурса, готовят проекты программ, которые планируют реализовать в качестве Культурной столицы года, а также демонстрируют свои навыки самопрезентации в формате зрелищного выступления на торжественной церемонии в Москве», – объясняют организаторы. Победитель определяется оргкомитетом по совокупности оценок, выставленных экспертами за все этапы конкурса.

Более чем уверенную победу в народном голосования одержал Новосибирск: за него проголосовали более 400 тысяч человек. Челябинск занял второе место, набрав в полтора раза меньше голосов (более 270 тысяч).

Однако оргкомитет решил отдать пальму первенства в конкурсе столице Южного Урала.

«Статус культурной столицы даст новые возможности для развития города. Обладатель этого титула станет местом для проведения значимых мероприятий всероссийского масштаба», – рассказали в Национальном центре «Россия».

Отметим, что выход конкурса на финишную прямую сопровождался в Челябинске далекими от высоких сфер событиями в культурной жизни города: 5 декабря, через неделю после отставки, силовики задержали экс-председателя муниципального комитета по культуре Элеонору Халикову. В настоящее время она находится в СИЗО по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

Впрочем, г-жа Халикова стала не первой «главной по культуре» в Челябинске, к которому у правоохранителей появлялись вопросы. Ее предшественник, Дмитрий Назаров, покинул кресло начальника городского управления культуры после того, как стал фигурантом уголовного дела. А еще одним фигурантом того же дела был Андрей Григорьев, возглавлявший управление до Назарова.

Челябинск, Виктор Елисеев

