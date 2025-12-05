В Челябинске задержали экс-главу комитета по культуре

Ушедшую неделю назад в отсавку высокопоставленную чиновницу задержали в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СКР Челябинской области, в отношении бывшего председателя комитета по культуре города Челябинска Элеоноры Халиковой возбуждено уголовное дело. Чиновницу подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

По данным следствия, именно Халикова «в целях создания видимости благоприятной деятельности и из иной личной заинтересованности» дала указание директору Центрального парка культуры и отдыха имени Гагарина Жазиту Нургазинову заключить договор на приобретение аттракционов на сумму свыше 86 миллионов рублей, финансирование которого осуществлялось за счет субсидии, выделенной на развитие и благоустройство учреждения.

В итоге парк стал собственником 68 объектов, ранее находившихся у него в аренде. При этом чиновница прекрасно знала, что с 24 июня 2024 года на территории площадки «Гулливер» планировались работы по сносу объектов капитального строительства, малых архитектурных форм и тех самых аттракционов, так что экономической целесообразности в их приобретении не было.

Кроме того, Халикова знала, считают следователи, что часть конструкций была значительно изношена и продавалась по заведомо завышенной стоимости.

В результате администрации города был причинен материальный ущерб на сумму более 86 миллионов рублей.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.

В настоящее время дома у экс-чиновницы походят обыски, решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения.

Напомним, на прошлой неделе Элеонора Халикова ушла в отставку с поста председателя городского комитета по культуре. На публичных мероприятиях чиновница перестала появляться после задержания 9 октября сего года директора Парка Гагарина Жазита Нургазинова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями из-за покупки аттракционов на 86 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что Нургазинову изменили меру пресечения, и он вышел из СИЗО под домашний арест.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube