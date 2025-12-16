Теперь официально: «Трактор» нашел нового главного тренера

Челябинский «Трактор» возглавил Евгений Корешков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Трактор», соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона 2025/2026.

«На протяжении последней недели все болельщики «Трактора» ждали назначения нового главного тренера. Сегодня мы рады объявить, что до конца нынешнего сезона им будет Евгений Корешков, – заявил генеральный менеджер клуба Алексей Волков. – Этот наставник почти месяц работает с основным составом, хорошо знает имеющихся в распоряжении хоккеистов и готов в ближайшее время наладить игру и, соответственно, результаты. Амбициозность Евгения Геннадьевича подкрепляется опытом, поэтому выбор пал именно на его кандидатуру».

Евгений Корешков родился в 1970 году в Усть-Каменогорске (Казахская ССР).

Начинал играть в тольяттинской «Ладе» и усть-каменогорском «Торпедо». В 1994 в его жизни начался новый этап – 10 сезонов Корешков отыграл в составе магнитогорского «Металлурга». Вместе с магнитогорцами он дважды становился чемпионом России, завоевывал серебряные и (трижды) бронзовые медали.

Уйдя из «Магнитки» успел поиграть за «Сибирь», «Северсталь», «Мечел», «Казцинк-Торпедо» (Казахстан) и швейцарском ХК «Мартиньи» (в национальном чемпионате Лиги Б).

Тренерскую карьеру начал в 2008 году в команде «Металлург-2» (Магнитогорск), затем в течение трех лет возглавлял «молодежку» магнитогорцев «Стальные лисы», с которыми завоевал в 2010 году первый Кубок Харламова (главный трофей Молодежной хоккейной лиги).

В дальнейшем работал в тренерских штабах молодежной сборной России, «Барыса», ЦСКА, СКА. 21 ноября заключил контракт с ХК «Трактор», став ассистентом и.о. главного тренера Пьера Рише, покинувшего клуб 8 декабря.

Челябинск

© 2025, РИА «Новый День»

