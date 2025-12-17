В России уверенно дорожает молочная продукция

Рост цен на значительную часть «молочки» перевалил за 10%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , большая часть молочных категорий на полках российских магазинов подорожала с начала года на 10% и более. Об этом сообщает телеграм-канал FMCG Report со ссылкой на данные сервиса мониторинга цен «Ценозавр».

Так, цена на 900 миллилитров молока в торговых сетях (без учета акций) прибавила 10,6% (в среднем, 94,2 рубля). Творог подорожал еще больше – до 110,4 рубля за 200 граммов (+11,1%). За 200 граммов сметаны в магазинах просят, в среднем, 83,8 рубля (+10,7%). 900 миллилитров кефира обойдется в 104,3 рубля (+10,7%).

Чуть меньше подорожали сливки – на 8,2% (до 79,9 рублей за 200 миллилитров). Цена на сыр выросла на 5,4% (294,5 рубля за 200 граммов). 180 граммов сливочного масла обойдется в 232,8 рубля (+2,2%).

Челябинск

