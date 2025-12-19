«Трактор» дал бой «Магнитке», но проиграл

Челябинский «Трактор» на домашнем льду уступил «Металлургу» из Магнитогорска – 4:7.

Как передает корреспонжент «Новый День» , вряд ли встречу двух южноуральских клубов на настоящем этапе регулярного чемпионата КХЛ можно было предварительно назвать равной: «Металлург» является абсолютным лидером турнирной таблицы, «Трактор» – до сих пор не мог обрести формы и успел потерять за три месяца двух главных тренеров. Но были и определенные нюансы. Помимо уже привычного противостояния двух команд из одной области, челябинцам необходимо было показать, что новый наставник может привести их к успеху. А новый наставник – Евгений Корешков, – между прочим, половину (и лучшую!) своей карьеры игрока провел в «Магнитке». И тренером начинал там же.

И начали хозяева неплохо: на 8-й минуте встречи Семен Дер-Аргучинцев реализовал преимущество «черно-белых» в два лишних игрока, и с острого угла отправил шайбу в ворота «Металлурга» – 1:0, «Трактор» открывает счет.

Впрочем, десять минут спустя Дерек Барак, спокойно уложив голкипера челябинцев, отправил ответную шайбу в ворота хозяев – 1:1, и на первый перерыв команды отправились при равенстве на табло.

Во втором периоде челябинцы выдержали лишь половину игрового отрезка.

На 22-й минуте матча Егор Яковлев вывел «Магнитку» вперед – 2:1. Но через две минуты Андрей Никонов сумел сравнять счет – 2:2.

А дальше «черно-белые» посыпались. На 28-й минуте Сергей Толчинский со второй попытки пробивает вратаря «Трактора» – 3:2.

Через две минуты уже «металлурги» реализуют преимущество в два игрока – 4:2, шайба на счету Дмитрия Силантьева.

А на 33-й минуте Валерий Орехов делает счет 5:2 в пользу магнитогорцев.

На 49-й минуте Михаил Григоренко с подачи Егор Коршкова сокращает разрыв – 3:5. Но на 53-й минуте «Металлург» реализует очередное большинство – 6:3, «дубль» на счету Дмитрия Силантьева.

На 57-й минуте Виталий Кравцов сокращает отставание – 4:6. Это приближает Виталия к званию лучшего бомбардира «Трактора» (теперь он отстает от Антона Глинкина на 19 очков), но и только.

На 60-й минуте Роман Канцеров отправляет шайбу в пустые ворота челябинцев – 7:4, слишком далека пока форма «черно-белых» от того, чтобы победить лидера КХЛ.

Челябинск, Виктор Елисеев

