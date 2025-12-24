Защитник «Трактора» Григорий Дронов дисквалифицирован на один матч

Челябинец Григорий Дронов пропустит матч с тольяттинской «Ладой».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», защитник ХК «Трактор» Григорий Дронов получил автоматическую дисквалификацию. Об этом сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги.
В КХЛ уточнили, что согласно требованиям дисциплинарного регламента Лиги, если игрок наказан вторым и каждым последующим дисциплинарным штрафом (20 минут) в разных матчах, то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.
20-минутное наказание Григорий Дронов получил на 60-й минуте вчерашней встречи «Трактора» с «Барысом» в Астане: челябинца удалили за неспортивное поведение.
До этого защитник «черно-белых» уже получал дисциплинарный штраф: во время встречи с «Автомобилистом» он был удален до конца матча за контакт с арбитром (после этого он пропустил пять матчей).
Таким образом, Григорий Дронов пропустит ближайшую игру с «Ладой», которая состоится завтра, 25 декабря, в Тольятти.
«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»