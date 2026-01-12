В 2026 году жителей России избавят от рабочих суббот

В наступившем году решили обойтись без «длинных» майских выходных и рабочих суббот.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , самым коротким трудовым месяцем года, по традиции, станет январь: благодаря продолжительным новогодним каникулам и выпадающей на 31-е число субботе в нем будет всего 15 рабочих дней.

В самом коротком календарном месяце – феврале – работать придется 19 дней. Столько же рабочих дней будет в мае.

Самым длинным трудовым месяцем станет июль (23 рабочих дня). В остальные на работу отпущены по 21-22 дня, за исключением ноября (20).

Следует отметить, что трудовой календарь 2026 года сформирован достаточно равномерно. Единственные большие выходные пришлись на январь. Остальные праздничные дни выпадают «впритирку» к выходным. В результате россияне избавились от рабочих суббот. Но и в мае им не придется отдыхать по четыре дня подряд, как это было в прошлом году.

Зато их ждут пять недель по четыре рабочих и три выходных дня. Строенные дни отдыха придутся на 21-23 февраля, 7-9 марта, 1-3 и 9-11 мая и 12-14 июня. День народного единства, отмечаемый 4 ноября, выпал в этом году на среду, разделяя первую рабочую неделю месяца ровно пополам.

Самая короткая трудовая неделя завершит 2026 год и будет состоять из трех рабочих дней – с 28 по 30 декабря.

Челябинск, Виктор Елисеев

