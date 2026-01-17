СК возбудил уголовные дела из-за отсутствия света и тепла в 30-градусные морозы

В Челябинской области возбуждены уголовные дела по фактам отсутствия электроэнергии в деревнях Ключи и Малиновка.

Как уже сообщал «Новый День», в 30-градусные морозы жители этих населенных пунктов остались без тепла и электричества. «Неустановленные сотрудники энергоснабжающей организации не обеспечили стабильное электроснабжение и тем самым создали реальную угрозу безопасности жизни и здоровья людей», – заявили в региональном СУ СКРФ.

Следователи в этом усмотрели признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ.

Челябинск, Софья Артемьева

