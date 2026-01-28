В Челябинске и Москве задержали топ-менеджеров РЖД, подозреваемых в получении крупной взятки

В Челябинске и Москве транспортная полиция и ФСБ задержали сотрудников РЖД, причастных к ряду коррупционных преступлений.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, в масштабной операции были задействованы сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ведомства, управления транспортной полиции по УрФО, а также их коллеги из Дальневосточного, Центрального, Приволжского, Сибирского и Северо-Западного федеральных округов, совместно с ФСБ и СК России.

В ходе нее задержали пятерых работников ОАО «РЖД», получавших взятки за сокрытие фактов некачественного ремонта железнодорожных грузовых вагонов.

Задержания прошли 26 января в Челябинске, Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

Организовали группу занимавшие руководящие должности в корпорации мужчины 39 и 38 лет. Они получали деньги от представителей вагоноремонтных предприятий ОАО «РЖД» за внесение ложных сведений в оценку качества работы и поддержание высокого рейтинга последних. После получения средств информация о низких показателях оценки удалялась из общей базы данных.

Схема исправно работала на протяжении не менее пяти лет, принеся участникам ОПГ более семи миллионов рублей.

В настоящее время в отношении организаторов группы и троих их подельников возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки в особо крупном размере.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Челябинск

