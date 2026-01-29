Высокопоставленный сотрудник РЖД арестован по обвинению в получении взятки

Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении руководителя отдела сохранности вагонного парка управления вагонного хозяйства Центральной дирекции инфраструктуры ОАО РЖД Алексея Кадушкина.

Как сообщили в пресс-службе суда, Кадушкина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Суд заключил его под стражу до 25 марта 2026 года.

На днях еще четыре обвиняемых по этому же уголовному делу были отправлены судом под домашний арест.

Фото: Ленинский районный суд

Как уже писал «Новый День», 26 января в Челябинске и Москве транспортная полиция и ФСБ задержали нескольких сотрудников РЖД, причастных к ряду коррупционных преступлений. По версии следствия, они получали взятки за сокрытие фактов некачественного ремонта железнодорожных грузовых вагонов.

Организовали группу занимавшие руководящие должности в корпорации мужчины 39 и 38 лет. Они получали деньги от представителей вагоноремонтных предприятий РЖД за внесение ложных сведений в оценку качества работы и поддержание высокого рейтинга последних. После получения средств информация о низких показателях оценки удалялась из общей базы данных. Схема исправно работала на протяжении не менее пяти лет, принеся участникам ОПГ более 7 миллионов рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

