За смерть ребенка в колодце будет отвечать чиновница местной администрации

В Нязепетровске задержали начальницу отдела имущественных отношений местного комитета по управлению муниципальным имуществом. Ей придется отвечать за гибель школьника в колодце.

Как уже сообщал «Новый День», трагедия произошла 28 января. 9-летний мальчик упал в открытый колодец, заполненный грунтовыми водами, и захлебнулся.

Было возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). В ходе следствия выяснилось, что резервуар был бесхозным, но в список соответвующих объектов его не включили.

«В ближайшее время сотруднице местной администрации будет предъявлено обвинение, следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в СУ СКРФ по Челябинской области.

Кроме того, в адрес главы Нязепетровского муниципального округа внесено представление о приведении в нормативное и безопасное состояние люков и колодцев инженерных сетей, особое внимание уделив открытым колодцам, представляющим опасность для местных жителей.

Челябинск, Павел Зварзин

