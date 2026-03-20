Эксперты: мошенники выбирают время для звонка, исходя из возраста «мишени»

Операторы связи рассказали, когда и кому чаще всего звонят мошенники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , эксперты заметили, что расписание звонков аферистов часто зависит от возраста и социального статуса потенциальных жертв. Об этом сообщает канал «Вас обманывают».

Так, по данным операторов связи, взрослым и пожилым россиянам обычно звонят утром до 12:00, а каждый пятый звонок злоумышленников совершается в пятницу.

«Аферисты выбирают время для звонков, подстраиваясь под распорядок дня каждой возрастной группы», – отмечают эксперты. Например, детям и студентам в возрасте до 25 лет такие звонки поступают с 15:00 до 16:00: в это время они больше чувствуют усталость после занятий и менее внимательны. Чаще всего мошенники запугивают их, представляясь сотрудниками образовательных учреждений или правоохранительных органов, а также пытаются применять схемы обмана, связанные с конкурсами и призами.

Взрослых обычно пытаются завлечь дополнительным заработком или другой выгодой. Такие предложения от злоумышленников чаще всего поступают с 10:00 до 12:00, когда взрослые россияне сконцентрированы на работе и могут необдуманно ответить на нежелательный звонок.

При этом следует отметить, что значительное число звонков аферисты совершают в конце рабочей недели: на пятницу приходится 21% от всех мошеннических звонков, вне зависимости от возраста потенциальных жертв.

Впрочем, замеченная экспертами закономерность не должна стать поводом для расслабления. То, что, например, большинство звонков детям поступает с 15:00 до 16:00, совершенно не означает, что мошенники не позвонят ребенку в другое время. Поэтому, когда бы не поступил звонок от неизвестных, необходимо сразу прервать разговор.

Челябинск, Виктор Елисеев

© 2026, РИА «Новый День»

