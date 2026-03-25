У работодателей появились вопросы к татуировкам

Число отказов в приеме на работу из-за татуировок выросло втрое.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , за год компаний, отказывающих кандидатам в трудоустройстве из-за наличия татуировок, стало больше. Таковы результаты опроса SuperJob, в котором приняли участие представители кадровых служб 500 компаний из всех округов страны и 1600 экономически активных россиян.

Наличие татуировок не может служить формальным юридическим основанием для отказа в приеме на работу, напоминают рекрутеры. Но есть сферы, где сохраняются негласные корпоративные стандарты внешности (например, банковское дело, отделы продаж и по работе с клиентами премиальных сегментов).

В ходе исследования 11% кадровиков признались, что в их практике были случаи отказа в трудоустройстве именно из-за наличия татуировок. Это почти втрое выше показателя 2025 года, составлявшего 4%.

Снизилась и доля работодателей, ни разу не отказывавших соискателям по данному признаку, – с 92% до 86%.

«Судя по комментариям представителей компаний, из-за наличия крупных или многочисленных татуировок отказ получали претенденты на позиции хостес, секретарей, администраторов клиник, эйчаров, приемщиков заказов, снабженцев, продавцов-консультантов косметики, фармацевтов, медицинских сестер и руководителей различного уровня», – отмечают организаторы опроса.

Причем рост числа отказов вряд ли свидетельствует о возвращении работодателей к более строгим требованиям к внешнему виду кандидатов. А является, скорее, следствием изменения баланса спроса и предложения на рынке труда.

Кстати, отношение самих россиян к татуировкам за год почти не изменилось: положительно на них реагируют 26% экономически активного населения, отрицательно – 41% (23 и 44% соответственно в 2025 году). При этом каждый третий участник опрос не определился со своим отношением.

Интересно, что женщины проявляют симпатию к татуировкам чаще, чем мужчины (30% и 22% соответственно).

При этом 11% респондентов заявили, что готовы сделать татуировку. Среди молодежи до 25 лет таковых 31%. А среди тех, у кого уже есть татуировки, 46% хотят добавить новые.

Челябинск, Виктор Елисеев

