Экологи предложили поставить в Челябинске станции мониторинга пыльцы

Эксперты предлагают создать систему мониторинга пыльцы в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , из-за ранней весны период образования пыльцы в Челябинске в 2026 году может оказаться продолжительнее обычного. Об этом заявили представители одной из местных компаний, специализирующихся на проведении работ в области гидрометеорологии и обследования окружающей среды.

«Обычно ольха и ива цветут позже, но теплая погода сдвинула сроки. Это удлиняет общий период воздействия пыльцы, создает «перекрывающиеся» волны цветения – когда один аллерген еще активен, а другой уже появляется. – рассказали экологи. Белки в составе пыльцы деревьев воспринимаются иммунной системой как угроза, запуская каскад аллергических реакций».

При этом в мегаполисах пыльца может смешиваться с выхлопными газами и выбросами предприятий, что приводит к усилению аллергических реакций.

Что же могут сделать городские власти, чтобы облегчить жизнь аллергикам: Рекомендации довольно стандартны: подбирать для высадки в городе менее аллергенные виды растений, создавать смешанные посадки.

Кроме того, в Челябинске необходимо установить на улицах станции мониторинга пыльцы. Их можно интегрировать в онлайн-платформу общего экологического наблюдения, сделав данные доступными для горожан.

Также необходимо создавать антипылевые барьеры в виде обычных мелких сеток на окнах государственных и социальных учреждений, не забывать об увлажнении и уборке общественных пространств и рассмотреть вопрос о создании зеленых буферных зон, которые частично смогут задерживать пыльцу.

Наконец, жителей следует своевременно информировать о неблагоприятных метеоусловиях.

Как сообщал ранее РИА «Новый День», ученые выяснили, что работа уличных фонарей растягивает сезон пыльцы и существенно увеличивает число дней с опасной концентрацией аллергенов в воздухе.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube