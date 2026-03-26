Экологи предложили поставить в Челябинске станции мониторинга пыльцы

Эксперты предлагают создать систему мониторинга пыльцы в Челябинске.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», из-за ранней весны период образования пыльцы в Челябинске в 2026 году может оказаться продолжительнее обычного. Об этом заявили представители одной из местных компаний, специализирующихся на проведении работ в области гидрометеорологии и обследования окружающей среды.
«Обычно ольха и ива цветут позже, но теплая погода сдвинула сроки. Это удлиняет общий период воздействия пыльцы, создает «перекрывающиеся» волны цветения – когда один аллерген еще активен, а другой уже появляется. – рассказали экологи. Белки в составе пыльцы деревьев воспринимаются иммунной системой как угроза, запуская каскад аллергических реакций».
При этом в мегаполисах пыльца может смешиваться с выхлопными газами и выбросами предприятий, что приводит к усилению аллергических реакций.
Что же могут сделать городские власти, чтобы облегчить жизнь аллергикам: Рекомендации довольно стандартны: подбирать для высадки в городе менее аллергенные виды растений, создавать смешанные посадки.
Кроме того, в Челябинске необходимо установить на улицах станции мониторинга пыльцы. Их можно интегрировать в онлайн-платформу общего экологического наблюдения, сделав данные доступными для горожан.
Также необходимо создавать антипылевые барьеры в виде обычных мелких сеток на окнах государственных и социальных учреждений, не забывать об увлажнении и уборке общественных пространств и рассмотреть вопрос о создании зеленых буферных зон, которые частично смогут задерживать пыльцу.
Наконец, жителей следует своевременно информировать о неблагоприятных метеоусловиях.
Как сообщал ранее РИА «Новый День», ученые выяснили, что работа уличных фонарей растягивает сезон пыльцы и существенно увеличивает число дней с опасной концентрацией аллергенов в воздухе.
Челябинск, Виктор Елисеев
