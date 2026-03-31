На ЧЭМК в одном из плавильных цехов сокращают производство – виноват низкий спрос

На Челябинском электрометаллургическом комбинате на три месяца сокращают объем производства на участке по выплавке и переработке ферросплавов цеха №7. Как сообщает пресс-служба предприятия, поводом послужил низкий рыночный спрос на ферросплавы.

Пресс-служба ЧЭМК уточняет: решение затронет 170 сотрудников, их переведут в другие цеха. Им также будут предоставлять отпуска в установленном порядке.

Остальные подразделения завода работают в обычном режиме.

Как ранее сообщал «Новый День», в начале 2026 года некоторые российские предприятия начали испытывать трудности с рынками сбыта и рентабельностью.

Челябинск, Елена Васильева

