От проблемы к проблеме: на Уральском трубном заводе началась оптимизация?

Непросто начинается 2026 выборный год для одного из крупнейших городов Свердловской области – Первоуральска.

Накануне «Новый День» сообщал, что на ПНТЗ, одном из столпов промышленности региона, закрылся трубопрокатный цех. Компания ТМК, чьим структурным подразделением является предприятие, сообщила о падении объемов заказов и законсервировала цех. Пресс-служба ПНТЗ сообщала, что в случае необходимости мощности могут быть расконсервированы и снова введены в строй, однако у сотрудников предприятия ощущения несколько иные.

По данным «Нового Дня», оптимизация штата в связи с падением объемов заказов проходит и на ОА «Уральский трубный завод». Сотрудники сообщают, что 16 февраля на предприятии началась оптимизация управленческого аппарата и всех директоров направлений до 1 мая поручено переподчинить и генеральному директору в качестве замов (документ есть в распоряжении редакции). Например, должна быть создана Служба заместителя генерального директора по производству труб, которая будет подчиняться генеральному директору Георгию Архипову.

Сотрудники «Уралтрубпрома» (поставщик «Роснефти») на правах анонимности рассказали «Новому Дню», что никаких приказов о сокращении персонала на бумаге нет, однако на словах «было передано, что мы должны сами друг с другом договориться, кто останется, а кто уйдет добровольно».

«Новый День» отправил в ОАО «Уральский трубный завод» запрос, однако ответа пока не получил. Редакция разместит его как только получит.

Добавим, что в 2026 году предприятие отмечает юбилей. В 1986 году Совет министров СССР принял постановление об организации в Первоуральске производства электросварных профилей прямоугольного и квадратного сечений. Производство создавалось на базе и территории Первоуральского завода трубчатых строительных конструкций (ПЗТСК). 1990 год – начало образования завода. Было закуплено оборудование – трубоэлектросварочный агрегат фирм VOEST ALPINE (Австрия) и HOESCH MFD (Германия).

В 1992 году было введено в эксплуатацию закупленное оборудование и произведена первая профильная труба. Первые круглые трубы D 202х5 были выпущены в 1994 г.

Ранее «Новый День» сообщал о том, что на Белорецком металлургическом комбинате в Башкирии сотрудников просят брать неоплачиваемые отпуска.

Первоуральск, Елена Васильева

