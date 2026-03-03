Оборудование старое, но если что, расконсервируем, – ПНТЗ пояснил, что будет с цехом-кормильцем

Первоуральский новотрубный завод прислал в редакцию «Нового Дня» поясняющий релиз о дальнейшей судьбе цеха № 1.

Напомним, накануне РИА «Новый День» сообщило, что 14 февраля на ПНТЗ закрылся трубопрокатный цех. В 2026 году ТМК исполняется 25 лет, и начать юбилейный год было решено с закрытия основного цеха ПНТЗ. Под прощальный гудок и грустные взмахи рук сотрудников подразделения там была выпущена последняя труба. Согласно отчетности, трубопрокатный цех № 1 – первый цех Первоуральского новотрубного завода, производственная мощность: 320 тысяч тонн продукции в год. В сентябре 2025 года цех отметил 90 лет со дня своего основания.

В пресс-релизе ПНТЗ о судьбе цеха № 1 говорится следующее: «Трубопрокатный цех № 1 ПНТЗ оснащен оборудованием довоенного времени, которое значительно уступает по эффективности более современным трубопрокатным агрегатам. С учетом текущей динамики спроса на трубную продукцию в стране продолжение его эксплуатации стало нецелесообразным с экономической точки зрения, в связи с чем предусмотрена его временная остановка и консервация. Тем не менее, оборудование цеха будет поддерживаться в работоспособном состоянии, цех останется подключенным к электро- и водоснабжению и в любой момент, при улучшении экономической конъюнктуры, сможет вернуться в эксплуатацию. Предприятие уделяет особое внимание трудоустройству работников цеха: планируется задействовать высвободившийся персонал в других подразделениях ПНТЗ или на предприятиях города. Данный вопрос решается в тесном контакте с руководством города и региона».

Как сообщают сотрудники ПНТЗ, пока цех законсервирован на два года, и есть мнение, что по истечении этого срока его снесут.

Напомним, Трубная металлургическая компания (до марта 2022 года принадлежала уральскому миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, который вышел из состава учредителей на фоне западных санкций) к январю 2026 года провела оптимизацию. Юридические лица Первоуральского новотрубного завода, Северского трубного завода в Полевском и Синарского трубного завода в Каменске-Уральском были ликвидированы. Предприятия сейчас работают в статусе филиалов ТМК в рамках единой акции.

В большом интервью накануне 2026 года заместитель генерального директора ТМК по маркетингу Владимир Оборский назвал 2025-й «годом мощной синергии», который «принес ощутимые бизнес-результаты». «Мы осознаем, что наша деятельность выходит за рамки производства. 25 лет – это время зрелой, осмысленной корпоративной миссии. Устойчивость бизнеса строится на ответственности перед клиентами, партнерами, сотрудниками и окружающей средой. Поэтому ориентирами для праздничных мероприятий в 2026 году являются наши неизменные приоритеты: забота о людях и развитие регионов присутствия», – отметил г-н Оборский.

Первоуральск, Елена Васильева

