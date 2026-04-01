В Челябинской области в феврале существенно сократилось промышленное производство

В Челябинской области в феврале 2026 года на 8 процентов сократилось промышленное производство. Как сообщает Челибинскстат, индекс промышленного производства в Челябинской области в феврале 2026 года составил 92% по сравнению с февралем 2025 года. В январе-феврале показатель находился на уровне 93,6% к аналогичному периоду 2025 года.

Напомним, что накануне стало известно, что на Челябинском электрометаллургическом комбинате на три месяца сокращают объем производства на участке по выплавке и переработке ферросплавов цеха №7. Как сообщает пресс-служба предприятия, поводом послужил низкий рыночный спрос на ферросплавы.

Решение затронуло 170 сотрудников, их переведут в другие цеха.

Челябинск, Елена Васильева

