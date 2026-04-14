Бывшего топ-менеджера ММК отправили в СИЗО

Суд Магнитогорска отправили в СИЗО до 13 июня 2026 года бывшего топ-менеджера ММК – заместителя генерального директора ПАО Павла Кравченко.

Как ранее писал «Новый День», Кравченко был задержан накануне. С ним также был арестован магнитогорский бизнесмен Эдуард Новоселов.

Схема преступлений описывается так: в период с 2020 по 2022 годы, будучи сотрудником завода, фигурант обеспечил передачу своему 58-летнему знакомому 50% доли в уставном капитале одного из обществ с ограниченной ответственностью, стоимость активов в которой составляет более 30 млн рублей, для обеспечения возможности дальнейшего беспрепятственного сотрудничества организации с комбинатом при строительстве объекта.

В дальнейшем бывший сотрудник завода в период с июля 2021 года по май 2022 года получил от представителя вышеуказанного общества коммерческий подкуп в виде приобретения и поставки за счёт этой организации товарно-материальных ценностей на общую сумму свыше 1,7 млн рублей, использованных для строительства его жилого дома, расположенного в курортной зоне озера Банного.

Также фигурант в период с 2023 по 2024 год при посредничестве своего знакомого, имеющего право на распределение прибыли в обществе с ограниченной ответственностью, получил в качестве коммерческого подкупа денежные средства в размере свыше 8,8 млн рублей.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

Магнитогорск, Елена Васильева

