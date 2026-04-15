Челябинец получил 12 лет за то, что взорвал соседа, воровавшего у него почту

В Копейске суд приговорил к 12 годам лишения свободы и штрафу за попытку убить соседа.

Как уже ранее сообщал «Новый День», у двух местных жителей возник длительный конфликт. Обвиняемый подозревал соседа в том, что тот ворует из ящика его почту. Чтобы отвадить его, 56-летнй копеец изготовил взрывное устройство, замаскировал под бандероль, и положил в свой почтовый ящик. Потерпевший мужчина забрал посылку, а на улице попытался открыть – произошел взрыв, он остался без пальцев.

Суд признал копейца виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ).

С учетом позиции прокурора суд назначил виновному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы со штрафом в размере 250 тыс. рублей с ограничением свободы на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, судом удовлетворены исковые требования в пользу потерпевшего о возмещении морального вреда в размере 1 млн рублей.

Копейск, Елена Васильева

