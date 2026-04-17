Текслер назначил нового управделами – старый сидит в СИЗО

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил нового управляющего делами и главы региона и правительства.

Им стал Евгений Яковлев, который до этого занимал должность заместителя управляющего делами.

Напомним, что должность стала вакантной летом прошлого года – в июле в Челябинской области произошла серия громких арестов чиновников. В том числе в СОЗО угодил и управделами Роман Менжинский.

По версии следствия, теперь уже бывшие министр имущества Челябинской области Эльдар Белоусов, управделами регионального правительства Роман Менжинский и бывший вице-губернатора Челябинской области Александр Богашов обвиняются в превышении должностных полномочий. С ЮжногоУрала они все были этапированы в СИЗО Москвы.

Предварительно известно, что чиновники через директора подконтрольной стройкомпании организовали незаконное возведение оздоровительного комплекса на территории резиденции губернатора Челябинской области на общую сумму более чем 50 млн рублей. Был организован фиктивный документооборот.

Челябинск, Елена Васильева

