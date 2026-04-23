Конкурсного управляющего, который пытался украсть у государства бриллианты на 120 млн рублей, поместили под арест

Центральный суд Челябинска отправил в СИЗО до 21 июня 2026 года конкурсного управляющего «Челпром-даймонд» Валерия Мамонтова. Напомним, что его подозревают в попытке украсть у государства бриллианты на 120 млн рублей.

Мамонтов был задержан сотрудниками УФСБ 21 апреля 2026 года.

По данным следствия, летом 2025 года подозреваемый внес заведомо ложные сведения в информационную систему в сфере контроля за оборотом драгметаллов, драгоценных камней и изделий из них о наличии на балансе организации камней в количестве свыше 11 тысяч штук. Затем в ноябре 2025‑го подал исковое заявление в Арбитражный суд Челябинской области об истребовании в конкурсную массу вышеуказанного количества бриллиантов с целью незаконного получения права на указанное имущество.

Преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, в связи с чем дело квалифицировано по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

Челябинск, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube