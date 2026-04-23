Гендиректор фирмы «Синегорье» отправлен в СИЗО за мошенничество с субсидией в 19 млн

Гендиректор фирмы «Синегорье» Александр Вязовиков по решению суда отправляется в СИЗО до 21 июня 2026 года.

Напомним, Вязовиков подозревается в том, что взял у государства субсидию в 19 млн рублей на благоустройство турбазы на Байкале. При этом, по версии следствия, выполнять условия соглашения подозреваемый не собирался. Ущерб оценен пока только по одному эпизоду, расследование продолжается.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере).

Челябинск, Елена Васильева

