Депутат гордумы Челябинска с элитной квартирой в Москве решил сдать мандат

Депутат городской думы Челябинска Александр Галкин подал заявление о сложении полномочий. Информацию «Коммерсант-Южный Урал» подтвердили в пресс-службе гордумы. Недавно с него взыскали 16,3 млн руб. в качестве неподтвержденных доходов, на которые депутат в том числе купил квартиру в Москве.

Заявление Александра Галкина рассмотрят на ближайшем заседании гордумы 28 апреля. Телефон депутата оказался недоступен, отмечает «Коммерсант-Южный Урал».

Как писал «Новый День», прокуратура обратилась в Центральный районный суд Челябинска с требованием изъять в доход государства двухкомнатную квартиру, расположенную в московском районе Раменки, принадлежавшее депутату.

Жилое помещение в ЖК премиум-класса с видом на Вробьевы горы и «Москва-сити» Александр Галкин купил в прошлом году. Как пишет 74.ру, аналогичная квартира и том же комплексе может стоить порядка 40 миллионов рублей.

Приобретенное в ипотеку жилье парламентарий указал в декларации о доходах и расходах, которые депутаты обязаны предоставлять в аппарат представительного органа власти. При проверке у прокуратуры появились вопросы.

По мнению надзорного ведомства, доходы челябинца и его супруги, указанные в декларации, не позволяют им набрать необходимую для внесения первоначального взноса сумму.

Сам парламентарий настаивает, что деньги он занял у брата. Но тот в момент разбирательств был на СВО и не мог дать необходимые пояснения.

В апреле Центральный районный суд Челябинска частично удовлетворил иск прокуратуры к депутату о взыскании элитной недвижимости в Москве. Он постановил оставить квартиру в собственности ответчика, но взыскать с него и супруги солидарно 16,3 млн руб. Именно эту сумму судья определила как размер депутатских доходов, вызывающих сомнение.

Челябинск, Елена Васильева

