Чиновника, который за 18 млн из бюджета провел в свой дом воду и канализацию, отправили под домашний арест

Под домашний арест по решению суда отправлен заместитель главы Красноармейского округа по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Красноармейского муниципального округа Евгений Кундиус. Ему также было запрещено совершать определенные действия.

Напомним, что чиновника задержала ФСБ. По версии следствия, в июне-декабре 2024 года Кундиус без торгов отдал договор коммерческой компании – необходимо было выполнить присоединение сети водоотведения к централизованной системе и проложить канализационные сети в селе Миасской. Именно там живет чиновник. Кроме того, как выяснили следователи, смета работа был завышена и составила 18 млн рублей. Деньги из бюджета были выделены и заплачены.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. По местам жительства и работы чиновника проведены обыски.

Кундиусу предъявлены обвинения по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Челябинской области.

Сторона обвинения просила отправить Евгения Кундиуса под стражу, так как ему вменяется тяжкое преступление против государственной власти. Суд учел, что фигурант проживает по месту регистрации и не предпринимал никаких действий, препятствующих расследованию дела.

На время домашнего ареста чиновнику нельзя общаться с определенными лицами, отправлять и получать письма, пользоваться телефоном и интернетом.

Челябинск, Елена Васильева

