У начальника ГАИ забрали 6 машин, коттедж и землю, нажитых нечестным путем

У бывшего начальника ГАИ Челябинска по решению суда отберут имущество, которое, как считает следствие, он нажил нечестным путем.

Напомним, экс-глава городской ГИБДД Александр Гайде был задержан 15 мая 2025 года. По версии следствия, в период с 1 января 2020 по 24 мая 2024 года занимавший в то время пост начальника городского отдела ГИБДД Гайде приказывал своим подчиненным не привлекать к административной ответственности руководство и сотрудников коммерческой организации за нарушения при перевозке грузов по дорогам общего пользования на территории областного центра.

За это полицейский получил автомобили, в том числе «Volvo S80» и «Toyota Camry», строительные материалы и бытовую технику.

Решением Центрального районного суда Челябинска от 31 января 2026 требования прокурора об обращении в доход государства имущества бывшего начальника ГАИ в пользу государства. Защита бывшего гаишника пыталась обжаловать это решение, ссылаясь на то, что прокуратура неправильно посчитала полученные доходы и понесенные расходы. Однако позицию свою отстоять и представить доказательства неправоты прокуроров сторона не смогла. Суд оставить решение Центрального районного суда от 31 января без изменений. Таким образом, в доход государства переходят три легковых и три грузовых автомобиля, коттедж и земельный участок общей стоимостью свыше 16 млн рублей.

Челябинск, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

