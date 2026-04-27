Челябинцы могут выбрать тему ледового городка

Жителям Челябинска предложили проголосовать за тему будущего ледового городка. Новогодние объекты появятся на площади Революции в декабре 2026 года. Каким будет городок этой зимой, будут решать горожане.

На выбор жителям предложено 5 тем:

– Челябинск – культурная столица России;

– Вокруг света за 80 дней;

– Зимняя сказка;

– Герои произведений Эдуарда Успенского;

– Герои произведений Корнея Чуковского.

Голосование стартовало на платформе обратной связи. Оно продлится до 10 мая включительно, – сообщает пресс-служба гордаминистрации.

В прошлом году городок был посвящен 290-летию Челябинска. Тему также выбирали горожане в ходе онлайн-голосования.

Челябинск, Таисья Исупова

© 2026, РИА «Новый День»

