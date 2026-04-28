Гордума Челябинска приняла отставку коллеги с элитной квартирой в Москве, купленной на сомнительные доходы

Гордума Челябинска приняла отставку депутата Александра Галкина. Об том сообщает пресс-служба законодательного органа.

Напомним, заявление на отставку Галкин подал 23 апреля 2023 года. Выборы другого депутата в его округе состоятся в сентябре 2026 года, в Единый день голосования.

Напомним, что с Галкина недавно взыскали 16,3 млн руб. в качестве неподтвержденных доходов, на которые депутат в том числе купил квартиру в Москве. Сам парламентарий пояснял, что деньги он занял у брата. Брат показаний дать не смог, потому что находится на СВО.

Челябинск, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube