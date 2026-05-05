Бывший вице-губернатор Челябинской области не смог выйти из СИЗО

Бывший вице-губернатор Челябинской области Андрей Фалейчик не смог опротестовать свою меру пресечения. Челябинский областной суд оставил его под арестом.

Напомним, Андрея Фалейчика обвиняют в получении взятки. Сотрудники ФСБ задержали его

12 февраля текущего года.

Бывшему чиновнику было предъявлено обвинение в получении взятки в размере 1,88 миллиона рублей в период 2021-2023 годов, когда Фалейчик занимал кресло главы Копейска. Деньги ему, по версии следствия, передал бизнесмен Михаил Блейзер за заключение договора долгосрочной аренды имущественного комплекса детского оздоровительного лагеря «Юность».

После задержания чиновника курируемые вице-губернатором вопросы передали другим заместителям главы региона. Так, министерство дорожного хозяйства и транспорта перешло в ведение первого вице-губернатора Ивана Куцевляка, министерство строительства и инфраструктуры досталось первому замгубернатора Станиславу Мошарову, министерство ЖКХ и министерство архитектуры, градостроительства и комплексного развития территории – вице-губернатору Татьяне Кучиц.

В конце февраля 2026 года Фалейчика отправили в отставку.

Челябинск, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube