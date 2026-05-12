Правила работы кикшеринга в Челябинске ужесточились

Администрация Челябинск перезаключает договора с кикшеринговыми компаниями, в них обозначены, в том числе, все места парковок для электросамокатов. Как пояснил заместитель главы южноуральской столицы по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Агеев, если операторы будут нарушать правила, и СИМ будут находиться вне парковок, и операторы и арендаторы будут оштрафованы.

Отметим, что в Челябинске для отслеживания нарушений со стороны каршеринга работает чат-бот. С начала сезона на него поступило уже более 1000 обращений.

Как ранее сообщал «Новый День», в Челябинске изменили зоны, где проезд на самокатах запрещен, также были расширены зоны, где у СИМ скорость принудительно снижена. Ознакомиться со списком можно здесь.

Челябинск, Елена Васильева

