Челябинский облсуд оставил в силе приговор бывшему замглавы Троицка

Челябинский областной суд 15 мая рассмотрел апелляцию на приговор бывшему заместителю главы Троицка Андрею Андрееву. Бывший чиновник был осужден в январе этого года за взяточничество.

Как ранее писал «Новый День», деньги Андреев получил в первой половине августа 2024 года, когда исполнял обязанности главы города. За это он устроил взяткодателя на должность администратора парка культуры и отдыха имени Томина, а также оказывал ему общее покровительство.

Суд приговорил бывшего замглавы к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. А также к штрафу в размере 500 000 рублей, с лишением права занимать определенные должности сроком на 2 года 10 месяцев.

Облсуд оставил приговор без изменения, – сообщает объединенная пресс-служба судов Челябинской области. Кроме того, апелляционной инстанцией Челябинского областного суда принято решение конфисковать у Андреева сумму взятки в размере 50 000 рублей в доход Российской Федерации.

Челябинск, Таисья Исупова

© 2026, РИА «Новый День»

