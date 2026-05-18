Апелляционный суд оставил в силе решение арбитража о взыскании более 5 млн рублей по контрактам на капремонт трамвайных путей

Арбитражный суд Челябинской области в феврале текущего года признал недействительными контракты, заключенные в 2022 году между ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» и ООО «Челябинский дорожно-транспортный проектный институт». Речь идет о договорах на выполнение работ по разработке проектной и сметной документации по капитальному ремонту трамвайных путей в Челябинске на сумму свыше 5,2 миллиона рублей.

Прокуратура региона выяснила, что госучреждение намеренно «раздробило» единую закупку на контракты стоимостью не более 600 тысяч рублей, чтобы миновать конкурентные процедуры. Арбитражный суд Челябинской области признал контракты ничтожными и взыскал с частного института свыше 5,2 млн рублей как неосновательное обогащение.

Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Исполнение судебного акта находится на контроле в прокуратуре области, – отметили в пресс-службе надзорного органа.

