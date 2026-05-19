В Челябинске будут судить участников организованной группы, занимавшейся изготовлением порнографии

Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 16 участников организованной группы, обвиняемых в изготовлении и распространении порнографии.

Деятельность порнографов была пресечена год назад. Как установили следователи, организаторами криминальной сети были двое уроженцев Сатки – мужчины 1998 года рождения. Среди участников группы были четко распределены роли: продюсеры, операторы, вебкам-модели. Персонал набирали в чатах в сети интернет. Фигурантами уголовного дела стали не только южноуральцы, но и уроженцы Воронежской и Оренбургской областей, Приморского края. В ГУ МВД по Челябинской области отмечают, что большая часть обвиняемых имели места работы и официальный доход. Деятельность преступной группы продолжалась с апреля 2022 по май 2025 года.

Кроме того, один из организаторов преступной группы в период с марта 2024 по май 2025 года легализовал свыше 16 миллионов рублей, полученных фигурантами в криптовалюте. В ходе расследования полицейскими было проведено более 10 обысков, изъята компьютерная техника, средства связи, банковские карты. Проведены более 30 компьютерных экспертиз, а также искусствоведческая, в результате которой изъятые материалы были признаны содержащими признаки порнографии. Обвинения участникам группы предъявлены по пунктам «а», «б» части 3 статьи 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот материалов порнографического характера). Одного из организаторов преступной группы будут также судить за легализацию средств, полученных преступным путем (пункт «а» части 4 статьи 174.1 УК РФ).

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Советский районный суд города Челябинска для рассмотрения по существу.

