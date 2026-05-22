Подробности смертельного ДТП у Златоуста: в микроавтобусе находилась баскетбольная команда из Перми (Обновлено)

Стали известны подробности смертельного ДТП с участием микроавтобуса и Газели под Златоустом. Как сообщил в соцсетях губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, в микроавтобусе Мерседес, который выехал на встречку и столкнулся с Газелью, ехала баскетбольная команда «Бионорд Про» из Перми. Она возвращалась с соревнований.

«Ребята возвращались с соревнований по баскетболу 3х3. Водитель автобуса, в котором находились игроки, погиб. Один из сопровождающих команды прооперирован в больнице города Златоуст. Остальные игроки с ушибами и легкими травмами были доставлены в больницу. Им оказана помощь. Сейчас ребята уже в гостинице, сегодня на поезде выезжают в Пермь», – сообщил Махонин. Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень находится на связи с коллегами из Челябинской области, добавил глава региона.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер написал в соцсетях, что общее число пострадавших в ДТП – 8 человек. он также отметил, что состояние спортсменов удовлетворительное. После стабилизации состояния сопровождающего команды будет решаться вопрос о его траспортировке в Пермь. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Сейчас следователи запрашивают документы об организации перевозки, техническом состоянии автобуса и прохождении предрейсового контроля, чтобы установить все обстоятельства трагедии.

Челябинск, Елена Васильева

