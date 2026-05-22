Суд вернул парку им. Гагарина иск к бывшему директору на 62 млн рублей

В конце прошлого года администрация парка обратилась в Арбитражный суд с иском к экс-директору ЦПКиО и потребовала взыскать с него 62,6 миллиона рублей. Сначала иск оставили без движения до устранения недочетов, потом сроки несколько раз продлевали. Сегодня стало известно, что иск вернули, поскольку недочеты так и не были устранены.

Напомним, что бывший руководитель парка Жазит Нургазинов был задержан 9 октября 2025 года по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. По версии следствия, в период с января 2023 года по июнь 2024 года Нургазинов заключил с коммерческой организацией договор на поставку ранее арендуемых у нее аттракционов. Деньги на покупку оборудования – больше 86 миллионов рублей – администрация парка взяла из субсидии в 400 миллионов рублей, которая выделялась учреждению на благоустройство и ремонты. При этом директор ЦПКиО знал, что в парке вовсю идут работы по реконструкции, и часть объектов должны были демонтировать. Кроме того, часть оборудования купили по заведомо завышенной стоимости.

Нургазинов был задержан 9 декабря 2025 года. В конце ноября экс-директора перевели из СИЗО под домашний арест. После этого задержали Элеонору Халикову, за неделю до того покинувшую пост председателя комитета по культуре Челябинска. Следователи считают, что именно она настояла на сделке, принесшей городскому бюджету ущерб на десятки миллионов рублей.

Челябинск, Таисья Исупова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube