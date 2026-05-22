Суд встал на сторну жильцов в деле об аварийном доме на Свердловском проспекте:

В Челябинске областной суд вынес решение по делу о расселении аварийного дома. Итог многолетнего разбирательства таков: жителям дадут квартиры, после чего дом снесут.

Как ранее писал «Новый День», здание на Свердловском проспекте, 6 было построено в 1932 году, последний ремонт – косметический – проводился в 1976-м.

В 2018 году дом был признан аварийным. Приступить к сносу планировалось в начале прошлого года. Но процесс этот затянулся. Несколько жители отказались от компенсации за квартиры и потребовали взамен жилплощадь. Курчатовский райсуд встал на сторону администрации. Челябинский областной суд поддержал жителей.

Теперь мэрия обязана предоставить людям новую жилплощадь. После этого можно будет приступать к сносу 94-летнего дома.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube