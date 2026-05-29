В Челябинске создадут высшее танковое командное училище

Председатель Правительства России Михаил Владимирович Мишустин подписал распоряжение о создании Челябинского высшего танкового командного училища Министерства обороны Российской Федерации.

Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

Новое училище будет создано на территории ранее действующего Челябинского высшего военного автомобильного командно-инженерного училища. Уже в этом году планируется набрать 200 курсантов, отметил глава региона.

Челябинское высшее танковое командное училище было создано в 1941 году. После окончания Великой Отечественной войны, в рамках сокращения численности армии, в 1948 году училище расформировали.

В 1966 году учебное заведение вновь открыли в Челябинске. А в 1997 году оно сменило статус, став военным институтом.

В 2007 году вуз расформировали в ходе очередной армейской реформы. А в 2019 году территорию танкового училища продали под жилую застройку, ранее сообщал «Новый День».

