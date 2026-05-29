Участники сделки по передаче коммерческих сведений за взятку оштрафованы на 60 млн рублей

Прокуратура Орджоникидзевского района Магнитогорска возбудила дела об административных правонарушениях по чч. 2, 3 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица) по фактам предоставления сведений, составляющих коммерческую тайну.

Речь идёт об управленцах металлургического предприятия, получивших более 83 млн рублей от бизнесмена в 2020-2023 годах. Переданные ими сведения составляли коммерческую тайну и были нужны для заключения договоров на поставку продукции.

По результатам рассмотрения организации привлечены к административной ответственности. Назначены наказания в виде штрафов на сумму 60 млн рублей. Штрафы оплачены, сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Ранее по этим фактам были вынесены обвинительные приговоры в отношении учредителя коммерческих организаций по ч. 4 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконное получение сведений, составляющих коммерческую тайну) и в отношении пятерых работников металлургического предприятия по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

Ранее «Новый День» писал об аресте бывшего топ-менеджера ММК, который фигурирует в деле о коммерческом подкупе.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube