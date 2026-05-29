российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

Участники сделки по передаче коммерческих сведений за взятку оштрафованы на 60 млн рублей

Прокуратура Орджоникидзевского района Магнитогорска возбудила дела об административных правонарушениях по чч. 2, 3 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица) по фактам предоставления сведений, составляющих коммерческую тайну.

Речь идёт об управленцах металлургического предприятия, получивших более 83 млн рублей от бизнесмена в 2020-2023 годах. Переданные ими сведения составляли коммерческую тайну и были нужны для заключения договоров на поставку продукции.

По результатам рассмотрения организации привлечены к административной ответственности. Назначены наказания в виде штрафов на сумму 60 млн рублей. Штрафы оплачены, сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Ранее по этим фактам были вынесены обвинительные приговоры в отношении учредителя коммерческих организаций по ч. 4 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконное получение сведений, составляющих коммерческую тайну) и в отношении пятерых работников металлургического предприятия по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

Ранее «Новый День» писал об аресте бывшего топ-менеджера ММК, который фигурирует в деле о коммерческом подкупе.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

В рубриках

Киев, Челябинск, Урал, Конфликт на Украине, Общество, Россия,