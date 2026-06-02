Челябинское танковое училище возглавит Герой России Леонид Рыжов

Возрожденное танковое училище в Челябинске возглавит Герой России гвардии полковник Леонид Рыжов.

Как сообщает пресс-служба всероссийского общественного движения «Союз танкистов России», Рыжов родился 9 августа 1977 года в городе Козьмодемьянск Республики Марий Эл. В 1994 году он поступил в Казанское высшее танковое командное училище, которое с отличием окончил в 1999 году.

Свою офицерскую службу начинал командиром взвода роты почетного караула, затем прошел путь от заместителя командира роты до командира бригады – начальника управления 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа.

С 24 февраля 2022 года Леонид Рыжов участвует в специальной военной операции, его подразделение отличилось при форсировании реки Северский Донец и в боях за освобождение Донбасса.

В январе 2024 года Рыжову было присвоено звание Героя Российской Федерации за проявленные мужество и высочайшее стратегическое мастерство при выполнении боевого задания.

9 мая 2026 года полковник Рыжов смотрел Парад Победы на Красной площади рядом с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, новое училище будет создано на территории ранее действующего Челябинского высшего военного автомобильного командно-инженерного училища. Уже в этом году планируется набрать первых 200 курсантов.

Челябинск, Елена Васильева

